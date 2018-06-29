Пермяки увязли в кредитах
Прикамье вошло в число лидеров России по объему потребления кредитования. Согласно данным Национального бюро кредитных историй за 5 месяцев 2018 года этот показатель превысил 16,5 млрд рублей. Это 17-е место по стране. Год назад - 13,1 млрд рублей. Таким образом, рост составил более 25%. На первом месте рейтинга ожидаемо оказалась Москва – более 121 млрд рублей. На последнем – Ненецкий автономный округ – 220 млн рублей. При этом у них рост 85%.
Александр Викулин, генеральный директор Национального бюро кредитных историй: «После некоторого перерыва к заёмным средствам все чаще и охотнее прибегают граждане с хорошей кредитной историей. Что, в свою очередь, позволяет банкам, наладившим в последние годы эффективное управление кредитным риском, увеличивать размеры предоставляемых кредитов».
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