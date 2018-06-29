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Джиу-джитсу: мягкий стиль, железная воля

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джиу-джитсу

6 наград на юбилейном, 10 -м турнире «Gymnasium Cup»- крупнейшем в Европе. Таков  результат пермской школы обучения экзотичной японской техники джиу- джитсу «Mata Leao». Как готовятся юные, но очень амбициозные спортсмены?

Весёлый муравейник, где каждый, будь то девочка 6 или мальчик 11 лет- самозабвенно занят делом- постижением боевого искусства джиу- джитсу.

  В пермском филиале международной сети клубов "Beverly Hills Jiu Jitsu" занимаются подготовкой детей от 3-х лет. Не больше года - такой максимальный тренировочный стаж его воспитанников позволил принять участие в крупнейшем европейском турнире «Gymnasium Cup» в Москве и даже завоевать 6 наград.

 Полученный опыт, осознание собственных возможностей, анализ - и, вот он, бизнесс- план по развитию. На стене, доходчиво и по пунктам. Итого: дети учатся постановке и достижению целей.

Тсю- Тсютсу- так на языке оригинала - японском - звучит название этого боевого искусства. И переводится он, как «мягкий стиль». Что полностью отражает основную идею этого направления. Грубой силе противопоставляется мягкость и податливость.

Новая в России, и особенно в Перми, так называемая, бразильская ветвь джиу- джитсу акцентирует внимание на технике. 

Андрей Вычегжанин, тренер клуба джиу- джитсу «Mata Leao": "Более слабый соперник, меньший по габаритам может выиграть более сильного соперника. И это мы доказываем на соревнованиях. Мы, будучи 75 килограмм, выступаем с ребятами и побеждаем их, которые весят более 100 килограммов".

 Достичь этого позволяет владение техникой дриллов. Их по очереди и очень настойчиво отрабатывают юные, но очень амбициозные спарринг- партнёры. 

 

Мария Белостоцкая

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 29.06.2018 в 16:30 в рубрике - Вести Пермь

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