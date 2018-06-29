Яркое лето в Парке Горького

В субботу в парке Горького оживут герои мультфильмов: Ми-ми-мишки, Смешарики, Лунтик, Белка и Стрелка будут ждать детей на праздничный концерт «Яркое лето». Малыши станут частью большого спектакля и помогут любимым героям преодолеть препятствия, чтобы раздобыть яркие краски и вернуть лето в свой город. Дети смогут не только увидеть сказочных персонажей, но и сфотографироваться с ними во время спектакля. В финале представления мультгерои вместе со зрителями создадут волшебную картину под гимн канала «МУЛЬТ».

Организаторы приготовили много интересных конкурсов, активные участники которых получат призы. Ведущими концерта станут Аркадий Паровозов, Саша и Маша – главные герои популярного мультсериала «Аркадий Паровозов спешит на помощь». Старт в 11:00, вход свободный.