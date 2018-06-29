К краевому выпускному готовы!
В Перми на площадке возле Театра-Театра заканчивается подготовка к самому масштабному краевому выпускному, который состоится 30 июня. В нем примут участие 4000 лучших выпускников Пермского края. Героев вечера встретят на красной дорожке, будет множество поздравлений со сцены: от политиков, бизнесменов, артистов и даже блоггеров. И дискотека - под выступление поп-группы "Марсель". Кульминацией вечера станет масштабный флешмоб.
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