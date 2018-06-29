Начался дополнительный этап комплектования детсадов

В Перми начался дополнительный этап комплектования детских садов. Об этом сегодня сообщает администрация Перми. До 14 июля будут формироваться списки в группы с 4-часовым и 12-часовым пребыванием на оставшиеся места. Получать 4-часовую услугу в новом учебном году смогут около 2,5 тысяч детей в возрасте от 2 до 4 лет. Еще 700 ребят будут зачислены в дополнительный этап в группы с 12-часовым пребыванием. По итогам основного этапа комплектования места в детских садах уже получили 14,5 тысяч детей, всего в новом учебном году в сады пойдет около 17 тысяч ребят.