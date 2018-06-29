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Краснокамск борется с наркоманией: кто кого?

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Краснокамск борется с наркоманией

В Краснокамске изучали опыт раннего выявления проблем с алкоголем и наркотиками. Есть закон и есть статистика. Последняя говорит, что пока не все в порядке.

Александр из Краснокамского филиала Краевого наркологического центра выписывается через несколько недель. Он просит не показывать своего лица по вполне понятным причинам. Здесь ему помогли избавиться от наркотической зависимости.

Александр: "Здесь 12-шаговая программа, здесь работа с психологами - очень помогает, я вам скажу".

Но все начинается с первичной профилактики. В кабинет к Татьяне Костючик попадают в основном школьники, которые впервые столкнулись с проблемой алкоголя и наркотиков.

Татьяна Костючик, сотрудник психологического центра «Компас» г. Краснокамск: "К нам очень много обращаются. Основной контингент – школьники".

Краснокамск

Краснокамский опыт обсудили депутаты Законодательного собрания Пермского края.

Виктор Соколов, глава Краснокамского муниципального района: "В Краснокамске проблема психоактивных веществ существовала давно. Если мы вспомним, еще в 80-х годах Лысьва и Краснокамск – те места, где начиналось распространение наркомании".

Актуальность принятия закона еще Пермской области в 2000 году была обусловлена непростой ситуацией в регионе, связанной с употреблением алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. За 18 лет работы многое изменилось.

 Система оказания специализированной помощи в Пермском крае включает два уровня. На первом - наркологические кабинеты, на втором - психиатрические и многопрофильные учреждения. По данным на 2017 год количество наркозависимых в регионе приблизилось к 13 тысячам человек, больных алкоголизмом больше 40 тысяч.

Игорь Папков, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края: "Сегодня, проводя огромную работу, к сожалению, наши показатели выше, чем среднероссийские. Поэтому нам необходимо и дальше делать акцент на профилактику".

Еще одна тенденция, с которой предстоит бороться и в том числе на законодательном уровне - рост употребления и алкоголя и наркотиков среди подростков. Здесь ключевую роль играет ранее выявление.

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края: "На наш взгляд, нет какого-то центра принятия решений, когда все межведомственные цели и задачи будут сведены воедино, и выработаны единые стратегические и тактические цели".

Также депутаты Законодательного собрания рекомендовали Министерству образования Пермского края установить порядок проведения тестирования в прикамских школах на предмет выявления ранних рисков.

 

 

 

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, Здоровье

Опубликовано: 29.06.2018 в 11:04 в рубрике - Вести Пермь

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