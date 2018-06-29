Пермских десятиклассников будут учить по индивидуальным программам

Пермские выпускники 9-х классов получали аттестаты. Многие будут продолжать дальше школьное образование в других стенах. Так получается в связи с городской стратегией о внедрении профильного обучения.

Опыт по превращению механической энергии в электрическую эти ребята называют элементарным. И Олегу, и Павлу физика даётся легко, так и что профиль обучения выбрали соответствующий. Часть одноклассников будет штудировать обществознание, и учиться в другом классе, но это ребят не огорчает.

Олег Неволин и Павел Отинов, ученики школы №93 г.Перми: "Мы всегда можем увидеться на перемене, тем более выбор - это хорошо. Подросток уже может выбирать свою профессию. Думаю, сознание созрело, почему бы и нет".

Кем стать - экономистом, инженером или журналистом? Ребятам предлагают выбрать профиль уже сейчас - после 9-го класса. Поступить в вуз им будет значительно легче.

Но как быть, если ребёнок ещё не определился с профессией - один из самых частых вопросов специалистам департамента образования. В этом случае рекомендуют продолжить обучение по базовой программе, в общеобразовательном классе. Правда, такие есть не везде. Поэтому кому-то придётся сменить школу. Но прежде чем девятиклассник выберет профиль, с ним проводят собеседование.

Светлана Кислицына, заместитель директора по инновационной деятельности школы №93 г.Перми: "Ребята рассказывали о том, кем они мечтают стать, какие предметы им нужны для изучения. Например, в этом году мы открываем десятый класс фотоники, где ребята будут погружаться в инженерно-техническую направленность, чтобы поступить в дальнейшем в политехнический университет".

Сегодня и у ребят, и у родителей праздник - вручение аттестатов. А уже после этого мамы и папы должны будут написать заявление, тогда и станет понятно, кого в Перми больше - будущих лириков или физиков. В целом же в новом учебном году школы города примут более 6 тысяч десятиклассников. Специалисты подчёркивают - ребят не хотят разделить, их будут учить по индивидуальным программам.

Валентина Маковеева, заместитель начальника департамента образования администрации г.Перми: "Как таковых классов на старшей ступени нет - они занимаются по потокам. 10А-10Б - здесь есть дети, которые выбрали математику 6 часов и математику 3 часа".