«Городская среда»: благоустройство дворов продолжается

В администрации Перми прошел семинар для участников проекта «Городская среда», в ходе которого в прошлом году было благоустроено 520 дворов и 80 общественных территорий: заасфальтированы пешеходные дорожки и проезды, установлены новые детские площадки, облагорожены парки и скверы. Общая сумма субсидий по проекту превысила 800 миллионов рублей. На семинаре участники подвели итоги реализации в прошлом году и, конечно, составили планы на будущее.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Огромное количество объектов было сделано в прошлом году, львиная доля этих объектов сделана со знаком прочная четверка. Но есть и проблемы, которые мы, конечно же, в этом году учтем и соответствующим образом, я думаю, этот сезон проведем более слаженно, а самое главное нацелено на результат.

Что касается реализации проекта «Городская среда» в масштабах края, то если в прошлом году в нем принимали участие в основном крупные города и поселки, то теперь подключены и небольшие населенные пункты, численностью населения от 1 тысячи человек. Для участия достаточно собрать инициативную группу и презентовать свой проект благоустройства.

Михаил Борисов, член общественной палаты Пермского края: "В 2018 году у нас будет уже 103 муниципальных образования принимать участие, объем финансирования у нас больше, чем в 2017 году - 917 миллионов рублей. Здесь у нас федеральные, краевые и деньги местного бюджета".