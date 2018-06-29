Судебные приставы опечатали квеструм

Пермские приставы закрыли одну из штаб-квартир популярного квеструма. Все по той же причине, по которой уже опечатаны такие гиганты как «Октябрь», «Кит» или «Белчер». Открылся ли хоть кто-нибудь из тех, кого закрыли?

Людмила Димченко: "Там же шум, безобразие и вообще это пожароопасно!".

И это мнение всех жильцов - уверяет вахтер Людмила Димченко. Такое соседство их категорически не устраивает. В подвале дома на Швецова, 7 разместился Квеструм. Организаторы проводят популярные нынче интеллектуальные игры, от которых дух захватывает.

Но сегодня в роли охотников судебные приставы. У них на руках постановление с формулировкой «приостановить деятельность немедленно», проще говоря - закрыть квеструм непременно сегодня. Правда, попасть внутрь удается не с первого раза.

Попасть в квеструм - уже не простой квест. Оба подвальных помещения закрыты, и мы вместе с приставами идем через центральный вход. На помощь приставам-исполнителям приходят крепкие бойцы - трое мужчин в черном идут первыми. Это на случай, если собственники откажутся покинуть помещение добровольно.

Судебный пристав: "У нас приостановление деятельности, подлежащее немедленному исполнению. Если вы добровольно не выходите, мы вас выводим".

Девушка за стойкой представляется администратором. Однако ответить на простой вопрос - есть ли план пожарной эвакуации - не может.

А ведь именно по причине нарушений пожарной безопасности приставы уже закрыли с десяток заведений Пермского края. Развлекательный центр «Октябрь» в Перми, дома быта «Изумруд» и «Бирюса», ТЦ «Бэлчер». Кинотеатр «Мелодия» и ТЦ «БУМ» в Березниках. Их двери на замке до сих пор, притом что возобновить деятельность бизнесмены пытались и не раз.

Теперь попасть внутрь собственник сможет, лишь когда соберется устранять нарушения. А это уже совершенно другой квест - с судебными заседаниями и повторными проверками.