Внезапный потоп в д. Шахарово

Вода из деревни Шахарово в Суксунском районе на данный момент ушла, сообщают в МЧС Пермского края. Эвакуировать никого не пришлось. Специалисты будут определять причину внезапного потопа. Местная речушка разлилась во время сильной грозы и ливня. По свидетельствам жителей Шахарово, посадки в огородах уничтожены, вода успела зайти в 30 домов, подняла полы и кое-где разрушила фундаменты. На данный момент опасности жизни и здоровью людей нет. Ведется мониторинг ситуации.