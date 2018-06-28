О прядении и ткачестве - наглядно и последовательно. В Хохловке новая экспозиция - название говорящее "От поля льна - до полотна".

На Руси обработка льна считалась исключительно женским занятием, мастерицы умело укрощали жесткое растительное волокно, делая из него мягкую пряжу. В некоторых деревнях, возможно, такое ремесло еще живо, но все же ручное производство давно сменило механическое. А настоящие льномялки, трепала, щетки, прялки и ткацкие станки теперь можно встретить разве что в музее.

Татьяна Починова, ведущий научный сотрудник отдела истории Пермского краеведческого музея, автор выставки, рассказывает: "На протяжении многих лет сотрудники музея ездили в экспедиции по всей территории края и собирали эти коллекции. Посмотрев на предметы, можно представить, как же из стебелька льна, крапивы получалась ткань".

Об удивительном превращении зернышек льна в нити и холст рассказывает новая экспозиция Пермского краеведческого музея - она расположилась в усадьбе Баяндиных-Боталовых в Хохловке. Процесс от обработки льна до получения готового полотна занимал почти год. Для изготовления только 15 метров ткани требовалось 20 тысяч метров пряжи, а это примерно семьдесят дней кропотливой работы.

Браное,закладное, многоремизное ткачество. Основными изделиями нестаночного узорного ткачества были пояса, их ткали разными способами: на дощечках,на бердечке и на ниту. Часть тканей домашнего производства отдавали мастерам - синильщикам, они синили холст краской и набивали узоры.

Станислав Малыгин, заведующий архитектурно-этнографическим музеем «Хохловка», поясняет: "Синильными мастерскими называли семейные предприятия по покраске тканей, холстов. Синильные, потому что синяя краска была дешевле всего. Семья Баяндиных - Боталовых этим промыслом тоже занималась".

Посетить синильную мастерскую в Хохловке можно по выходным. Еженедельно здесь в усадьбе Баяндиных-Боталовых проходят мастер-классы по ткачеству, прядению и набойке по ткани. Так что на экспонаты можно не только посмотреть, но и попробовать самому привести их в действие и смастерить изделие.