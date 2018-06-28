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Как пережить жару
В Прикамье сохраняется штормовое предупреждение, сделанное региональным управлением МЧС. Сегодня вновь ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер. Однако при прояснении неба столбик термометра вновь может подняться выше отметки в плюс 30 градусов. Медики уже отмечают резкий рост случаев тепловых ударов. И поэтому напоминают простейшие рекомендации, которые особенно пригодятся в предстоящие выходные, когда в крае вновь будет аномально жарко.
Не рекомендуется проводить много времени на открытом солнце, особенно в период с 12 до 17 часов, не стоит забывать в жару о головном уборе. При оказании первой помощи перегревшегося рекомендуется уложить в тени, дать прохладной воды и наложить компресс на голову. До назначения врача не нужно принимать медикаменты и стоит отказаться от крепкого чая и кофе.
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