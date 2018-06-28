Флешмоб «Мир без границ» объединит 4 тысячи выпускников

В 18.00 на площадке перед Театром-Театром состоится общая репетиция танцевального флешмоба выпускников. Флешмоб «Мир без границ» на краевом выпускном объединит 4 тысячи выпускников. Сейчас идет подготовка к грандиозной танцевальной составляющей выпускного, который состоится 29 июня.