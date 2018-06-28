Флешмоб «Мир без границ» объединит 4 тысячи выпускников
В 18.00 на площадке перед Театром-Театром состоится общая репетиция танцевального флешмоба выпускников. Флешмоб «Мир без границ» на краевом выпускном объединит 4 тысячи выпускников. Сейчас идет подготовка к грандиозной танцевальной составляющей выпускного, который состоится 29 июня.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье участились несчастные случаи на воде
Ниндзя выходят из тени: зрелищный фестиваль единоборств
Чемпионат Росгвардии: в форме и с оружием даже в бассейне
В центре Перми столкнулись Mercedes и Hyundai
Пермь. Новости культуры
Боня и Кузьмич сняли клип о нелегкой судьбе русской женщины
За что закрывают Квест-Room?
Тарифы на газ: повысят или нет?
1 июля на улице Уральской начнется капитальный ремонт
Срок штормового предупреждения продлили на сутки
Добавить комментарий: