В пятницу полностью остановят Чусовские очистные сооружения

В пятницу 29 июня с 20.00 часов вечера до 8.00 утра 1 июля будут полностью остановлены Чусовские очистные сооружения. Об этом сообщают в компании «Новогор-Прикамье». Без воды останется практически вся Пермь. Отключение горячего и холодного водоснабжения произойдет в Орджоникидзевском районе полностью, полностью будет обезвожена правобережная часть Дзержинского района. Без воды останется Свердловский район, кроме микрорайона Николая Островского. Индустриальный, кроме нескольких домов. Кировский район – полностью. Мотовилихинский район, кроме микрорайона Городские горки от улицы Уральской до Макаренко, микрорайонов Цирк и Рабочий поселок. Ленинский район, кроме улиц Луначарского на участке от Горького до Попова, Пушкина от Горького до Куйбышева и улицы Эпроновской. Также в ряде домов Свердловского, Мотовилихинского, Дзержинского и Индустриального районов возможны перебои водоснабжения.