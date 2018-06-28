← Ниндзя выходят из тени: зрелищный фестиваль единоборств
В Прикамье участились несчастные случаи на воде
В Пермском крае с наступлением теплой погоды участились несчастные случаи на воде. В течение минувших суток на водоемах Прикамья погибло два человека. К сожалению, все они несовершеннолетние. Главная причина – отсутствие контроля за подростками со стороны их родителей.
Оксана Бутина, начальник группы информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В Оханском районе в селе Острожка на пруду утонул 9-летний мальчик. По словам очевидцев, дети купались без присмотра взрослых. Вечером 26 числа поступило сообщение, что в районе яхт-клуба в Орджоникидзевском районе Перми рыбак увидел, что тонет молодой человек. На месте работали спасатели, извлекли утонувшего, это подросток 17 лет".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Ниндзя выходят из тени: зрелищный фестиваль единоборств
Чемпионат Росгвардии: в форме и с оружием даже в бассейне
В центре Перми столкнулись Mercedes и Hyundai
Пермь. Новости культуры
Боня и Кузьмич сняли клип о нелегкой судьбе русской женщины
За что закрывают Квест-Room?
Тарифы на газ: повысят или нет?
1 июля на улице Уральской начнется капитальный ремонт
Срок штормового предупреждения продлили на сутки
Патруль на Каме
Добавить комментарий: