← Чемпионат Росгвардии: в форме и с оружием даже в бассейне
Ниндзя выходят из тени: зрелищный фестиваль единоборств
Защита, нападение, и все в разных стилях. В Мотовилихе прошёл четвёртый фестиваль единоборств, где основными участниками стали дети, которые занимаются боевыми искусствами в разных клубах Перми. Фестиваль - это непрерывное действие, когда одна за другой команды устраивают показательные выступления. Задача тренеров и учеников - показать свои боевые навыки.
Десять спортивных федераций и клубов стали участниками фестиваля. По задумке организаторов всё это должно привлечь детей, которых среди зрителей было достаточно, к активным занятиям спортом, и единоборствами в частности. На площадке фестиваля можно было увидеть, что такое рукопашный бой, тхэквондо, каратэ, кикбоксинг, кулачный бой, айкидо.
Александр Фигильянтов, тренер по айкидо: "Нам интересен обмен опытом с другими клубами и федерациями, как раз вот для пополнения нашего багажа знаний, чтобы мы могли для себя брать новые техники, новые способы подготовки спортсменов. Айкидо как вид самообороны одно из самых популярных, потому что айкидо нацелено исключительно на самооборону".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Чемпионат Росгвардии: в форме и с оружием даже в бассейне
В центре Перми столкнулись Mercedes и Hyundai
Пермь. Новости культуры
Боня и Кузьмич сняли клип о нелегкой судьбе русской женщины
За что закрывают Квест-Room?
Тарифы на газ: повысят или нет?
1 июля на улице Уральской начнется капитальный ремонт
Срок штормового предупреждения продлили на сутки
Патруль на Каме
Это не «пёстрая лента»! Как полоз Шушик напугал Краснокамск
Добавить комментарий: