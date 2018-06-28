Ниндзя выходят из тени: зрелищный фестиваль единоборств

Защита, нападение, и все в разных стилях. В Мотовилихе прошёл четвёртый фестиваль единоборств, где основными участниками стали дети, которые занимаются боевыми искусствами в разных клубах Перми. Фестиваль - это непрерывное действие, когда одна за другой команды устраивают показательные выступления. Задача тренеров и учеников - показать свои боевые навыки.

Десять спортивных федераций и клубов стали участниками фестиваля. По задумке организаторов всё это должно привлечь детей, которых среди зрителей было достаточно, к активным занятиям спортом, и единоборствами в частности. На площадке фестиваля можно было увидеть, что такое рукопашный бой, тхэквондо, каратэ, кикбоксинг, кулачный бой, айкидо.

Александр Фигильянтов, тренер по айкидо: "Нам интересен обмен опытом с другими клубами и федерациями, как раз вот для пополнения нашего багажа знаний, чтобы мы могли для себя брать новые техники, новые способы подготовки спортсменов. Айкидо как вид самообороны одно из самых популярных, потому что айкидо нацелено исключительно на самооборону".