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Чемпионат Росгвардии: в форме и с оружием даже в бассейне

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В Перми стартовал первый в истории России Чемпионат Росгвардии. Главное условие - все испытания проводятся в форме и с оружием. Даже в бассейне. Участники - сборные федеральных округов и команды военных институтов.

Пермский край впервые принимает масштабные соревнования по военно-прикладным видам спорта. Его основные участники - это команды Росгвардии практически из всех субъектов РФ.

Соревнования по военно-прикладным видам спорта пройдут впервые не только в нашем городе, но и во всей стране. Участвовать будут сборные федеральных округов, а также команды 5 военных институтов. Среди них и Пермский.

Владимир Малофеев, председатель спортивного комитета Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: "Пермь выбрана как регион, который развивает достаточно успешно данные виды. Мы проводим мероприятие на базе Пермского института войск национальной гвардии".

Соревнования разделены на несколько этапов. В программе сегодняшних состязаний - легкая атлетика. Это кросс на 3 километра и бег на 100 метров. Также в четверг и пятницу сотрудников Росгвардии ждет плавание, полоса препятствий, метание гранаты.

Максим Пикалов, военнослужащий Северо-Кавказского военного округа: "Соревнования - это всегда сложно, подготовка - самое сложное. На это нужно время, место. В соревнованиях такого уровня принимаем участие первый раз.

Особенность соревнований в том, что все испытания участники будут преодолевать в обмундировании и с оружием. Самая зрелищная часть будет проходить в бассейне.

Владимир Епанов, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Для нас почетно и престижно, что выбрали Пермский край для проведения первого чемпионата России войск Росгвардии именно по военно-прикладному спорту. Для проведения мы все готовы, условия созданы".

Сами соревнования будут проходить в течение трех дней, а итоги подведут уже в пятницу на стадионе «Динамо». Лучшая команда будет награждена дипломами и ценными призами.

 

 

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 28.06.2018 в 15:11 в рубрике - Вести Пермь

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