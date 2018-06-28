В центре Перми столкнулись Mercedes и Hyundai
Серьезное ДТП в центре Перми. Накануне вечером на Комсомольском проспекте столкнулись Mercedes AMG и Hyundai. Фото и видео аварии очевидцы публикуют сегодня. От удара у Mercedes оторвало колесо, которое прилетело прямо к тротуару, у автомобиля почти оторвана боковая дверь. Сработали все подушки безопасности. Водители и пассажиры живы, из машины вышли сами. Причины аварии выясняются.
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