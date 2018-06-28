Пермь. Новости культуры

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-Солисты Пермской краевой филармонии отправились с концертами в детские лагеря. В рамках проекта «филармония детям» запланировано 10 концертов.

- В лагерях дневного прибывания при школах заканчиваются первые смены, ребят ждут на вторые.

-Стала известна программа международного фестиваля Камва. В этом году она пройдет в Хохловке с 27 по 29 июля.

- В селе Белоево Кудымкарского района провели этнопикник - межмуниципальный семейный фестиваль для детей и их приемных родителей.