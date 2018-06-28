Боня и Кузьмич сняли клип о нелегкой судьбе русской женщины
Накануне, когда столбик термометра чуть-чуть не дотягивал до отметки +30, за Камой снимали клип известного пермского кураж-коллектива «Боня и Кузьмич». В Камскую долину для этого устремились в буквальном смысле со всей России. Актеры из Владивостока, съемочная группа из Москвы, артисты из Перми. Ролей хватило всем. О непростой судьбе настоящей русской женщины и о том, причем тут Пермь.
Когда не знаешь, чем заняться в жаркий летний день, но есть желание засветиться в современном российском шоу-бизнесе, самое время отправляться в Камскую долину. Именно здесь снимают клип «Боня и Кузьмич».
Чему посвящен новый клип?
Боня и Кузьмич: "О нелегкой судьбе русской женщины. Что она с самого детства начинает нести на себе тяжелый труд. В нашем клипе снимаются от 1 года до 60 лет женщины, самые прекрасные и красивые. Они показывают, какая нелегкая судьба женщины, что она и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. Она и стирает, и готовит, и машины толкает, и дрова рубит, и рыбу ловит, и в войне, и в космосе. Показываем всю силу женской души и мощи!".
Всего в клипе около 100 человек - актеров и массовки. В качестве гримерки – обычный шатер. Это сегодня единственное спасение от солнца. Впрочем, участники съемок не жалуются. Многие приехали специально из других городов.
Роли, исходя из сценария, у сегодняшний героинь самые разные. Каждая актриса сегодня найдет свое любимое амплуа.
Клип оказался еще и достаточно сложным технически. Специальное оборудование привезли из Москвы только на один день.
В чем главная сложность?
Александр, режиссер: "Сложность – 84 метра дистанция. Эту дистанцию нужно проехать за 6 секунд. Это 6 тысяч кадров. Наша камера снимает тысячу кадров в секунду. Мы снимем 6 тысяч кадров и в этом сложность, чтобы попасть в нужную секунду в нужную долю, в нужный кадр. Так как у нас принимает участие более 60 девушек, то это довольно сложно синхронизировать".
Конечный смонтированный вариант клипа появится уже в середине июля. Оценить все художественные достоинства видео можно будет на официальном канале в интернете.
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