За что закрывают Квест-Room?
Закрытие заведений за нарушение противопожарных норм продолжается. Судебные приставы сегодня утром приводят в исполнение еще одно решение суда - должна быть приостановлена деятельность центра интеллектуальных игр на улице Швецова в Перми. За закрытием следила корреспондент Мария Костарева.
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