За что закрывают Квест-Room?

Закрытие заведений за нарушение противопожарных норм продолжается. Судебные приставы сегодня утром приводят в исполнение еще одно решение суда - должна быть приостановлена деятельность центра интеллектуальных игр на улице Швецова в Перми. За закрытием следила корреспондент Мария Костарева.