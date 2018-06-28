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← 1 июля на улице Уральской начнется капитальный ремонт

Тарифы на газ: повысят или нет?

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РСТ

Повышения тарифов на газ, анонсированного на 1 июля, в Пермском крае очевидно не состоится. На сайте Региональной службы по тарифам появились постановления  об изменении розничных цен на газ. Так, жильцы квартир с газовым счетчиком на приготовление пищи и нагрев воды должны были платить 5 руб. 71 коп. за кубометр с 1 июля вместо 5 руб 48 коп. Однако уже накануне днем документы оказались недоступны. Официального ответа на вопрос - будет повышение или нет, нам получить не удалось. Вот как комментируют такие ситуации эксперты коммунального рынка - тарифы могут повышаться сколько угодно раз в году, главное, чтобы не были превышены предельные индексы, которые устанавливает глава региона.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, Деньги

Опубликовано: 28.06.2018 в 11:48 в рубрике - Вести Пермь

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← 1 июля на улице Уральской начнется капитальный ремонт

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