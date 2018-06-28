Тарифы на газ: повысят или нет?

Повышения тарифов на газ, анонсированного на 1 июля, в Пермском крае очевидно не состоится. На сайте Региональной службы по тарифам появились постановления об изменении розничных цен на газ. Так, жильцы квартир с газовым счетчиком на приготовление пищи и нагрев воды должны были платить 5 руб. 71 коп. за кубометр с 1 июля вместо 5 руб 48 коп. Однако уже накануне днем документы оказались недоступны. Официального ответа на вопрос - будет повышение или нет, нам получить не удалось. Вот как комментируют такие ситуации эксперты коммунального рынка - тарифы могут повышаться сколько угодно раз в году, главное, чтобы не были превышены предельные индексы, которые устанавливает глава региона.