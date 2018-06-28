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1 июля на улице Уральской начнется капитальный ремонт

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Уральская

В ближайшее воскресенье в пермской Мотовилихе закроется трамвайная ветка в направлении Висима. На одной из главных транспортных артерий краевой столицы - улице Уральской - начнется капитальный ремонт. Подготовка к этому непростому периоду стала одной из тем рабочей поездки главы Перми Дмитрия Самойлова. Вечером он занимался вопросами городского благоустройства.

С критики в адрес подрядчика началось рабочее выездное совещание главы Перми. В Свердловском районе двор на Елькина, 7 отремонтировали в прошлом году по программе благоустройства. После зимы здесь посыпались бордюры, на днях сломался тренажер.

Местный житель: "Подрядчик приехал лично, привез нам ответ, сказал, когда он все исправит".

Это уже позиция жителей. Кроме небольших недочетов - в целом двор их устраивает. Впрочем, это видно - довольные дети играют в песочнице, довольные коты любуются площадкой с балкона.

Местный житель: "Площадка спортивная появилась и детские комплексы разные хорошие".

А вот скверу Авиаторов еще только предстоит преобразиться. Работа кипит - асфальт меняют на тротуарную плитку, в парадной части установят детскую и спортивную площадки. Освежить потребуется и памятник. Такое поручение, оценив ситуацию на месте, дал Дмитрий Самойлов.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Это целенаправленная наша политика - приводить в порядок общественные пространства и насыщать их жизнью не только в центре города, но и в отдаленных относительно микрорайонах".

От частного к общему - по этому же принципу решили пойти и в Мотовилихинском районе, начав с инспекции дворов. Асфальтирование на Юрша, 3 проверку не прошло.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Что-то очень далеко от представления о комфортной городской среде".

Поручение здесь - разработать проект с детской и спортивной площадками. При этом, спросив мнения жителей. Причем сделать в этом году. Возвращаясь к скверам: освободившуюся после сноса рынка площадь Дружбы планируется облагородить, разделив на две зоны - парковую и ярмарочную.

Далее - улица Уральская - самый масштабный ремонт ближайших двух лет в Мотовилихе. Уже 1 июля трамвайное движение здесь перекроют полностью, автомобильное – в направлении из центра. Второй этап начнется, как только откроют Коммунальный мост. Он подразумевает полное перекрытие. При этом перекресток Уральской - Братьев Вагановых будет функционировать.

Работы ведут в тандеме с реконструкцией сквера Землячки. Здесь уже переложили дорожки, заменили старые деревья новыми и приступили к главному. Сердце сквера Розалии Землячки - фонтан со львами. Последний раз он работал лет 20 назад. И совсем скоро струи в нем забьют вновь - 4 ноября в день открытия сквера. Всех 14 хищников отреставрируют и оставят на своем историческом месте.

 

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 28.06.2018 в 11:43 в рубрике - Вести Пермь

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