Срок штормового предупреждения продлили на сутки
В МЧС Пермского края продлили срок действия штормового предупреждения еще на сутки. Прогноз тот же, что был сделан на среду - грозы, ливни и шквалистый ветер. Все это в Прикамье наблюдалось в разное время уходящих суток и в разных местах. Сильный гром и яркие молнии разбудили жителей Перми около 4.00 утра. Звуковая волна была такой силы, что повсеместно срабатывали автосигнализации. Жители Индустриального района краевой столицы делятся снимками довольно крупного града.
В частности эти фото сделаны на улице Карпинского и проспекте Декабристов. Больше нигде в Перми не наблюдалось осадков подобного рода.
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