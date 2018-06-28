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Патруль на Каме
По выходным дням на пермской набережной, от Речного вокзала до Камского моста, будут дежурить сотрудники Пермской службы спасения. Причем патрулирование будет осуществляться с воды. Возможно, поводом для принятия такого решения стали трагические события прошлого воскресенья, когда во время необдуманного маневра из лодки выпали два человека. Само судно врезалось в пирс, а люди пытались добраться до берега вплавь. Но так как спасательных жилетов на них не было, один из них выплыть не смог. Его тело до сих пор ищут водолазы. Впрочем, о причинах организации дежурства на набережной в службе спасения говорят следующее.
Павел Хлызов, заместитель директора Пермской городской службы спасения: "В связи с тем, что в последнее время набережная реки Камы в Перми стала местом притяжения жителей и гостей города, было принято решение главой администрации о выставлении поста спасателей на лодке для дежурства на прилегающей акватории в выходные дни".
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