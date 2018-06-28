Это не «пёстрая лента»! Как полоз Шушик напугал Краснокамск

В Краснокамске жители пятиэтажки по улице Победы, 6 последние несколько дней ложатся спать с тревогой или вовсе уходят ночевать к друзьям. Где-то в вентиляционной системе гуляет змея, сбежавшая из частного террариума. Хозяин долгое время скрывал этот факт, пока его питомец сам не показался соседям.

Незваный гость до смерти напугал постояльцев. Пришлось вызвать спасателей. Но хладнокровное животное успело уползти. После этого случая вся пятиэтажная на улице Победы, 6 знает о возможном визите чешуйчатого.

Если бы вы увидели змею у себя дома?

- Трудно сказать. Испугался бы, наверно.

Но боятся в принципе нечего. На страничке диспетчерской службы в соцсети пояснили, что за зверь такой явился.

Цитата: «Маисовый полоз» декоративная неядовитая змея, коричнево-оранжевого цвета с ярким окрасом в виде ромбов по всему телу, размером приблизительно полметра. Змея предположительно сбежала из частной коллекции, может передвигаться по системе вентиляции».

Как утверждают змееводы, Маисовый полоз или Красная крысиная змея, подойдет в качестве первой рептилии в доме.

Ужика зовут Шушик, и сейчас его разыскивает хозяин, который на улицу с ним не ходил, животное просто сбежало из террариума. Произошло это 9 месяцев назад!

В траве змею найти непросто, но если обнаружили, то хватать её не надо и тем более уничтожать, она не ядовитая. И брать на руки тоже не стоит, вдруг это не Шушик, а какая-нибудь гадюка.

Зоологи считают, что найти место потеплее и пищу для Маисового полоза не проблема.

Олег Селетков, ведущий зоолог акватеррариума Пермского зоопарка: "Если есть крысы и мыши, то это не проблема продержаться сколь угодно, пока её не найдут или ее саму кто-нибудь не съест".

Совпадение ли? В Краснокамске разыскивали ещё одно экзотическое животное - 2-летнюю обезьянку Ники из ростовского цирка-шапито. Беглецов явно ничего не связывает, поэтому сговора быть не может. Тем более, что Шушик, похоже, определился с постоянным местом жительства.