«Приволжская дива»: В Перми прошел конкурс красоты среди девушек на колясках

В Перми завершился первый в Приволжском округе и совсем необычный для Перми конкурс красоты. Девушки на колясках, принявшие в нем участие, как правило, стараются избегать таких мероприятий. Но, как показало шоу - это лишняя скромность.

Алена Терентьева удивила зрителей восточным танцем. Девушка 20 лет занимается спортом - стрельбой, бадминтоном, дартсом. Уроженка Саратовской области в Перми живет 5 лет. Сюда ее привела любовь.

Алена Терентьева: "Познакомились в интернете. Сначала он ко мне приехал, потом я к нему. И поняли, что ездить не вариант, надо жить вместе".

Саратов, Ульяновск, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл. Красавицы из 11 городов России приехали в Пермь побороться за звание «Приволжской дивы». Этот конкурс в ПФО первый и уникальный.

Надежда Романова, председатель Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов: "Это пример всем остальным людям, как надо жить, преодолевать трудности, заводить семьи. Это обычная полноценная жизнь девушек".

Общий танец в национальных костюмах, визитная карточка, творческое испытание. Перед выходом на большую сцену девушки в течение нескольких дней работали с профессиональными хореографами, занимались актерским мастерством и продумывали образы.

Символом конкурса стало белое перо. Оно олицетворяет надежду и мечту, духовность, чистоту и, конечно, легкость.

Кто-то удивлял судей изделиями ручной работы, кто-то исполнял танцевальные номера, другие пели. Но все участницы брали жюри в первую очередь харизмой, красотой и желанием победить. Так что задача перед судьями стояла непростая.

Вера Шишкина, председатель жюри конкурса «Приволжская дива»: "Для меня будет важна внешняя одухотворенность, которая будет выражена и в лице, и в выступлениях".

Но духа конкуренции за кулисами не чувствовалось. За несколько дней между девушками сложились дружеские отношения. Но поволноваться все же пришлось, призналась Оксана Михайлова.

Оксана Михайлова: "Волнения не может не быть, оно всегда присутствует. Неважно, стихотворение человек рассказывает, танцует или поет".

Одной из самых женственных частей конкурса стало дефиле в шикарных вечерних платьях.

Каждая участница получила заветную диадему и ленточку со званием «Дива» - изящная, уникальная, лучезарная, талантливая. Главный титул «Приволжская дива» и корону победительницы будет носить пермячка Юлия Ившина.