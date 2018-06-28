Не место для селфи: Подростки облюбовали крышу долгостроя

Печально известный долгострой «Компаунд Живаго» в Перми стал местом опасных игр детей и подростков со всего города. Оказалось, собственник площадки убрал отсюда всю охрану и объект полностью безнадзорный.

Поначалу осторожные подростки, разглядев камеру, тут же становятся разговорчивее. Тем более, что с 16 этажа так просто не сбежишь.

Вы где-то недалеко живёте?

Подростки: "Нет, мы далеко живём, а про крышу узнали в одной группе известной, «Подслушано Пермь».

Такая погоня за красивыми видами всегда сопряжена с изрядной порцией адреналина и смертельной опасностью. Но вряд ли молодые люди задумываются об этом, не обращая внимания даже на полное отсутствие каких-либо ограждений.

Место достаточно обжитое, если судить хотя бы по настенной живописи - товарищи оставили здесь автографы и даже номера телефонов.

Этот дом должен был стать частью нового привлекательного жилого комплекса со звучным именем «Живаго». Вложив все деньги, но так и не заселившись сюда, Юлия Байсарова сегодня одна из тех, кто ждёт решения судьбы долгостроя. Одной из первых она забила тревогу, узнав, что дом облюбовали несовершеннолетние экстремалы.

Охрана какое-то время была, говорят местные жители, но потом всё окончательно было пущено на самотёк. Можно запросто пробраться внутрь, подвергая себя опасности.

Юлия Байсарова: "Действительно у нас на объекте гуляют люди, гуляют дети, которые сидят на краю нашего монолита, и некоторые наши дольщики говорят, что это же может закончиться плачевно".

И это проблема не одной крыши, не одного недостроя и не одного города. Если покопаться в интернете, можно найти массу тому подтверждений, что подростки ищут приключений среди бетона и железа.

Стройплощадка долгостроя «Живаго» все еще объект частной собственности. И только хозяин может положить конец детским шалостям. Но пока ему все равно, даже полиция не имеет права вмешиваться. Конечно, до первого ЧП.