KAMWA зовёт!

Стала известна программа международного фестиваля «KAMWA». В этом году фестиваль пройдет в Хохловке с 27 по 29 июля. В архитектурно-этнографическом музее соберутся более двухсот участников из 19 городов России и 10 стран от Германии до Армении, от Туниса до Венгрии. Будет представлено более 60 проектов. Основным форматом фестиваля «KAMWA» по-прежнему остается музыка. Гостей ждет встреча с известными и новыми именами российской этнической сцены, гостями из Индии, Грузии, Франции. А на полянах Хохловки вновь зазвучат старинные песни коренных народов Прикамья. Не обойдется и без традиционного дефиле - на площадке «Этномода» дизайнеры представят первобытные, фантастические и футуристические коллекции. Программу фестиваля «KAMWA - 2018» украсит также новый танцевальный проект. Яркое зрелищное шоу познакомит с традиционными танцами разных народов, а также современными направлениями.