В школьных лагерях завершается первая смена

На так называемых школьных площадках Перми уже заканчивается первая смена. Вторая уже полностью набрана. От желающих нет отбоя. Сколько всего ребят будут охвачены таким видом летнего отдыха?

Запрограммировать и запустить дрон не так уж и сложно, как выяснил опытным путем Константин. В лагере дневного пребывания он уже не в первый раз, и знает что здесь всегда интересно. Пока одни создают поделки с помощью специальных материалов и 3D-ручки, другие школьники познают азы кулинарного мастерства.

Каждый лагерь имеет свою направленность, а смена - тематику. К примеру, в 76-й школе направление профориентационное. И мастер-классы у ребят проходят на базе Пермского техникума промышленности и информационных технологий.

Ирина Мохначева, начальник летнего школьного лагеря школы №76: "С прошлого года наша школа носит статус политехнической. Мы стараемся создавать условия, чтобы ребята поучали начальное техническое образование".

Таких лагерей администрация Перми организовала немало - 154. Этим летом в них отдохнут более 11 тысяч детей.

Валентина Маковеева, заместитель начальника департамента образования администрации г. Перми: "В каждом практически районе у нас есть лагеря, посвященные КВН. Правоохранительные отряды очень популярная тема для отдыха. Кроме этого, волонтерских отрядов тоже много. Есть совершенно уникальный, например, «По следам Шерлока Холмса».

Смены длятся от 14 до 21 дня. Пребывание бесплатное. Причем ребенка здесь не только займут делом, но и удивят разнообразием меню.

В таких лагерях существует несколько вариантов пребывания детей: с 9.00 до 14.00 часов с двухразовым питанием или с 9.00 до 17.00 с трехразовым питанием и перерывом на сон.

Впрочем, программа настолько насыщенная, что это время пролетает незаметно. К примеру, в 82-й школе в режиме дня обязательна утренняя зарядка и занятия физкультурой.

И мастер-классы с приглашенными гостями. На одном из таких ребята под руководством шоколатье сделали, украсили и, конечно же, попробовали шоколадные леденцы.

Первая смена в таких лагерях уже подходит к концу, и ребят уже ждут на вторую. Места уже распределены.