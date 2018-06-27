Городские власти выкупят новый детский сад на Грибоедова
Городские власти выкупят новый детский сад на Грибоедова за 248 млн рублей. Такое решение сегодня на заседании одобрили депутаты Пермской городской думы. Новый детский сад площадью 5 тысяч кв. м. рассчитан на 288 мест. Стройка закончилась 7 июня, уже к сентябрю планируется ввести здание в эксплуатацию. Средства на его покупку выделили бюджеты сразу трех уровней: 120 млн - федеральный, 24 - краевой и 84 - городской.
Юлия Горбунова, депутат Пермской городской думы: "Как депутат Городских горок и Садового я хочу сказать, что этот садик необходим, потому что дети, которые проживают в Грибоедовском, вытесняют из детских садов на Садовом детей, которые тоже ожидают своей очереди. Получается, что густонаселенный микрорайон накладывается на еще один густонаселенный микрорайон, и ребята в итоге по Мотовилихе должны искать места в детские сады, это неправильно".
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