Городские власти выкупят новый детский сад на Грибоедова за 248 млн рублей. Такое решение сегодня на заседании одобрили депутаты Пермской городской думы. Новый детский сад площадью 5 тысяч кв. м. рассчитан на 288 мест. Стройка закончилась 7 июня, уже к сентябрю планируется ввести здание в эксплуатацию. Средства на его покупку выделили бюджеты сразу трех уровней: 120 млн - федеральный, 24 - краевой и 84 - городской.

Юлия Горбунова, депутат Пермской городской думы: "Как депутат Городских горок и Садового я хочу сказать, что этот садик необходим, потому что дети, которые проживают в Грибоедовском, вытесняют из детских садов на Садовом детей, которые тоже ожидают своей очереди. Получается, что густонаселенный микрорайон накладывается на еще один густонаселенный микрорайон, и ребята в итоге по Мотовилихе должны искать места в детские сады, это неправильно".