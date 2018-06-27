Готовьте ваши денежки: С 1 июля повысят тарифы на газ

Региональная служба по тарифам Пермского края приняла решение повысить тарифы на газ с 1 июля. Так, жильцы квартир с газовым счетчиком на приготовление пищи и нагрев воды будут платить 5 руб. 71 коп. за кубометр (сейчас 5 руб 48 коп). Жильцы помещений с газовым счетчиком на отопление и приготовление пищи - 4 руб. 83 коп. за кубометр (сейчас 4 руб 64 коп).