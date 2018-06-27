На Каме начнет работу специальный патруль
Уровень безопасности в районе пермской набережной должен измениться. Спасатели будет дежурить не только на пляжах, кроме того начнёт курсировать специальный патруль. Усиление связано с последним резонансным ЧП. 24 июня на в районе Речного вокзала в причал врезалась моторная лодка. Перед этим из нее выпрыгнули двое мужчин, один сумел выбраться на берег, второй погиб. После трагедии спасатели будут патрулировать акваторию Камы в во всех местах массового нахождения людей.
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