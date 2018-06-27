Штормовое предупреждение: Сильный ветер и жара
Оперативный дежурный МЧС разослал штормовое предупреждение на ближайшие сутки. Прогноз необычный. Обещают сильный северный или северо-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. И при этом температура воздуха завтра в дневные часы может превысить отметку в 30 градусов. Ожидаются грозы. Так что, например, купание небезопасно. Близ столбов и деревьев во время ливня и усиления ветра тоже находиться настоятельно не рекомендуется.
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