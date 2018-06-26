В Перми заработал «Лето-Парк»

Настольные игры и стометровая песочница, выставки, мастерские, футбол, волейбол и многое другое. Все это разместилось на территории пермской эспланады в «Лето-Парке». Что еще приготовили организаторы?

Полежать в гамаке, понежиться на солнышке, да еще с интересной игрой и в центре города - запросто.

В одной из зон «Лето-Парка», который разместился возле памятника Героям фронта и тыла. Здесь же появились разноцветные пуфы, столики. Часть из них спрятана под кронами деревьев. Тот, кто заскучал, может взять здесь же настольную игру. Бесплатно. В качестве залога возьмут паспорт или деньги, но их вернут.

Юлия Новикова: "Здесь в районе 50 игр, можно поиграть от 2 человек и в компании. Есть на подумать, на реакцию, подвижные. Можно поиграть самым маленьким. От трех лет".

Рядом открылся прокат, где любой желающий может взять спортивное оборудование и поиграть в настольный теннис, бадминтон, футбол, волейбол. Тоже по системе депозита.

Юлия Рожкова: "Чтобы воспользоваться, надо прийти, взять игру, оставить залог – паспорт либо 1 тысяча рублей. Есть специальная площадка, она отделена забором, стоят ворота, теннисный стол".

Для самых маленьких соорудили огромную игровую зону с качелями, горками и домиками. Здесь есть паркинг для детских колясок, крытое «место ожидания» для родителей. Но главным местом притяжения тут стала огромная песочница под навесом 10 на 10.

На улочках парка можно будет подкрепиться с видом на сцену, где будут проходить концерты, выступления и зарядка. А выставочную зону объединили с площадками под мастер-классы. Здесь своим опытом поделятся умельцы творить необычные вещи своими руками.

«Лето-Парк» будет радовать пермяков ежедневно до 23 сентября. По будням с 15.00 до 22.00 часов, в выходные с полудня до десяти вечера. Вход свободный.