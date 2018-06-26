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В Перми заработал «Лето-Парк»

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Лето-Парк

Настольные игры и стометровая песочница, выставки, мастерские, футбол, волейбол и многое другое. Все это разместилось на территории пермской эспланады в «Лето-Парке». Что еще приготовили организаторы?

Полежать в гамаке, понежиться на солнышке, да еще с интересной игрой и в центре города - запросто.

В одной из зон «Лето-Парка», который разместился возле памятника Героям фронта и тыла. Здесь же появились разноцветные пуфы, столики. Часть из них спрятана под кронами деревьев. Тот, кто заскучал, может взять здесь же настольную игру. Бесплатно. В качестве залога возьмут паспорт или деньги, но их вернут.

Лето-Парк

Юлия Новикова: "Здесь в районе 50 игр, можно поиграть от 2 человек и в компании. Есть на подумать, на реакцию, подвижные. Можно поиграть самым маленьким. От трех лет".

Рядом открылся прокат, где любой желающий может взять спортивное оборудование и поиграть в настольный теннис, бадминтон, футбол, волейбол. Тоже по системе депозита.

Юлия Рожкова: "Чтобы воспользоваться, надо прийти, взять игру, оставить залог – паспорт либо 1 тысяча рублей. Есть специальная площадка, она отделена забором, стоят ворота, теннисный стол".

Для самых маленьких соорудили огромную игровую зону с качелями, горками и домиками. Здесь есть паркинг для детских колясок, крытое «место ожидания» для родителей. Но главным местом притяжения тут стала огромная песочница под навесом 10 на 10.

песочница

На улочках парка можно будет подкрепиться с видом на сцену, где будут проходить концерты, выступления и зарядка. А выставочную зону объединили с площадками под мастер-классы. Здесь своим опытом поделятся умельцы творить необычные вещи своими руками.

 «Лето-Парк» будет радовать пермяков ежедневно до 23 сентября. По будням с 15.00 до 22.00 часов, в выходные с полудня до десяти вечера. Вход свободный.

 

 

 

 

Марина Печенова

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 26.06.2018 в 18:00 в рубрике - Вести Пермь

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