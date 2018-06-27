Из-под земли бил коммунальный «фонтан» с пятиэтажный дом

В самое ближайшее время горячая вода вернется в 47-й дом по улице Качалова в Перми. Ремонтные работы завершены, примерно в половине восьмого вечера началось заполнение системы, сообщает собственник трубы - Пермская сетевая компания. Авария произошла накануне утром. Мощная струя воды пробила асфальт и била на высоту пятиэтажного дома. Ролик, снятый очевидцами и размещенный в социальных сетях, запечатлел масштабы коммунальной аварии. Фонтан быстро ликвидировали, но из-за прорыва без горячего водоснабжения остался жилой дом и 305-й детский сад.