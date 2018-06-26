Пермяки участвуют в молодёжном форуме «Амур»

Пермяки принимают участие в дальневосточном молодёжном форуме «Амур». С этого года съезд в Хабаровском крае получил статус всероссийского и объединил более 1100 активных молодых людей из всех регионов страны. Для них организовали две смены: «Человеческий капитал» и «Инженеры будущего». Текущая неделя посвящена направлению по созданию и продвижению идей технологического развития региона, использование современных технологий в улучшении инфраструктуры Дальнего Востока.

Участникам предлагают посетить разнообразные лектории и экскурсии. Программой форума предусмотрено проведение образовательных площадок на современных градообразующих предприятиях Комсомольска-на-Амуре – авиационном и судостроительном заводах. Организатором Форума выступает Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Полномочным представительством Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе.