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В выходные Пермь останется без воды

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вода

В эти выходные без воды останется практически вся Пермь. Отключение связано с остановкой Чусовских очистных сооружений. Воды не будет с 20:00 29 июня до 08:00 1 июля. При этом - в Дзержинском районе, в правобережной части – полностью; В Индустриальном районе - за исключением некоторых адресов, Кировский район – полностью. Ленинский район – улица Луначарского от улицы Максима Горького до Попова; улица Пушкина от Максима Горького до Куйбышева. Мотовилихинский район – полностью, кроме микрорайона Городские горки от улицы Уральская до улицы Макаренко, Орджоникидзевский район – полностью; Пермский район – микрорайоны Фролы и Ферма, Свердловский район – полностью, кроме микрорайона Николая Островского. Подвоз воды будет организован к социальным объектам (детским домам, домам престарелых, санаториям) и медицинским учреждениям с постоянным пребыванием больных.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.06.2018 в 17:19 в рубрике - Вести Пермь

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