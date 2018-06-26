В выходные Пермь останется без воды

В эти выходные без воды останется практически вся Пермь. Отключение связано с остановкой Чусовских очистных сооружений. Воды не будет с 20:00 29 июня до 08:00 1 июля. При этом - в Дзержинском районе, в правобережной части – полностью; В Индустриальном районе - за исключением некоторых адресов, Кировский район – полностью. Ленинский район – улица Луначарского от улицы Максима Горького до Попова; улица Пушкина от Максима Горького до Куйбышева. Мотовилихинский район – полностью, кроме микрорайона Городские горки от улицы Уральская до улицы Макаренко, Орджоникидзевский район – полностью; Пермский район – микрорайоны Фролы и Ферма, Свердловский район – полностью, кроме микрорайона Николая Островского. Подвоз воды будет организован к социальным объектам (детским домам, домам престарелых, санаториям) и медицинским учреждениям с постоянным пребыванием больных.