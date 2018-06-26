В Перми построят новое студенческое общежитие

Управление капитального строительства Пермского края объявило электронный аукцион на строительство общежития для иногородних студентов в Перми. Объект будет размещаться в Мотовилихинском районе на улице Ивана Франко, 39. Согласно техническому заданию общежитие будет иметь 7 этажей, и рассчитано на проживание 400 человек. Строительство должно быть завершено за 641 календарный день с даты заключения государственного контракта. Максимальная цена – 209 млн рублей. Напомним, на прошедшем петербургском международном экономическом форуме правительство Пермского края и ООО «Талма» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. В документе были закреплены конкретные шаги по реализации проекта строительства международного кампуса. А общий объем инвестиций превысит 1,5 млрд рублей.