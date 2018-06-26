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← Неожиданно: Фонтан на ул. Качалова

Тренеры ГТО помогут полюбить спорт

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Я тренер ГТО

Помогут полюбить спорт и научиться отжиматься. Региональный оператор всероссийского комплекса наградил победителей творческого конкурса «Я тренер ГТО».

Ренат Батыркаев, преподаватель пермского техникума профессиональных технологий и дизайна, победитель конкурса методик «Я тренер ГТО»: "Мной был придуман вспомогательный пружинный тренажёр для тех, кто не умеет отжиматься".

Разработка Рената Батыркаева победила в творческом конкурсе методик «Я тренер ГТО» и сейчас находится в стадии патентования. Если инициативу поддержат материально, то уже в следующем году, под правильным углом в 45 градусов учиться отжиматься смогут все студентки пермских учебных заведений.

Ренат Батыркаев, преподаватель пермского техникума профессиональных технологий и дизайна, победитель конкурса методик «Я тренер ГТО»: "Девочки, когда отжимаются, они опускаются, а подняться не могут. Начал думать, как их поднимать. В итоге, сначала и верёвкой их поднимал - лямочками, а потом мне как-то стало долго с ними стоять, и, вот придумал пружинный такой вспомогательный тренажёр".

На конкурс было направлено 23 заявки - авторские разработки по подготовке к выполнению нормативов ГТО. Лучших определяли путем открытого голосования на сайте регионального оператора. Своё мнение высказали более 3000 человек.

Владимир Епанов, министр физической культуры и спорта Пермского края: "К 2024 году мы должны выйти на 55% охвата населения. Представляете, и конечно, в том числе ГТО мы будем задействовать".

Все разработки подсказаны самой жизнью. В Очере ставили эксперимент на коллективе из 5 сотрудниц бухгалтерии. Прямо в кабинете девушки ежедневно приседали, делали выпады и наклоны, отжимались и качали пресс.

Анастасия Обухова, призёр конкурса методик «Я тренер ГТО», центр тестирования ГТО Очёрский муниципальный район: "После этого они приходили домой, им уже не хотелось ни лежать, ни смотреть телевизор. Им хотелось идти на улицу, побегать, подышать свежим воздухом, поиграть с детьми, видимо, физическая культура вызвала интерес к жизни".

Анастасия Обухова первой оценила качество и дизайн приза от организатора - спортивного костюма с узнаваемой эмблемой пермского медведя.

Светлана Гончарова, руководитель регионального оператора по внедрению комплекса ГТО по Пермскому краю: "Когда в такой красивой форме наши победители, тренеры года выйдут на молодёжную аудиторию, я думаю, что они привлекут к выполнению нормативов ГТО еще и через свой внешний вид".

Костюмы не продаются, их можно только заработать или выиграть. Конкурсы продолжаются. Летом стартует «Волонтёр ГТО» для молодёжи от 16 до 30 лет. Осенью - «Лучшая семья» и «Талисман ГТО».

А вот практический результат творческого конкурса «Я тренер ГТО». Все видеоролики с разработками конкурсантов можно увидеть на сайте регионального оператора в Пермском крае.

 

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 26.06.2018 в 16:26 в рубрике - Вести Пермь

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