Неожиданно: Фонтан на ул. Качалова
В Сети появилось видео коммунального прорыва в районе улицы Качалова в Перми, причины "фонтана" пока неизвестны, в комменатриях пользователи уже предположили, что это город готовят к зиме и кто-то сегодня останется без воды. Впрочем, некоторые заметили, что в такую жару фонтаны освежают.
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