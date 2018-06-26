Неожиданно: Фонтан на ул. Качалова

В Сети появилось видео коммунального прорыва в районе улицы Качалова в Перми, причины "фонтана" пока неизвестны, в комменатриях пользователи уже предположили, что это город готовят к зиме и кто-то сегодня останется без воды. Впрочем, некоторые заметили, что в такую жару фонтаны освежают.