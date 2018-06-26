В Перми водитель на иномарке сбил велосипедистку и скрылся

В Перми на улице Светлогорской иномарка сбила велосипедисту. ДТП произошло накануне, но видео происшествия появилось только сегодня. По словам очевидцев, наезд был совершен на девушку, которая шла по пешеходному переходу и катила велосипед рядом. Часть автомобилей притормозила, но "Шевроле Ланос" наехал на девушку, с места происшествия водитель скрылся. Пострадавшая находится в больнице, полиция проводит проверку случившегося.