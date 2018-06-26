Пермь. Новости культуры

Темы выпуска:

- В Губахе на закате дня звёзды пермской оперы спели о любви. Гала-концертом открылся уже седьмой театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой».

- «Русские витязи» покорили более 20 тысяч человек. Столько зрителей собралось на ежегодное шоу «Крылья Пармы» .

- Июнь - традиционная пора выпускных вечеров. Один из самых знаменательных и торжественных дней - окончание учебы отметили в Пермском военном институте. Здесь в этом году свои первые офицерские звания получили 215 курсантов.

- В Перми вновь открылся Лето-Парк. Адрес - прежний: городская эспланада между улицами Попова и Борчанинова. Наряду с полюбившимися площадками Лето Парк-2018 предложит много нового.