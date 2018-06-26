Беговые дорожки - бесплатно для всех желающих
Беговые дорожки на четырех пермских стадионов объявлены бесплатными для всех желающих. Ранее, например, выход на дорожки стадиона «Динамо» стоил 50 рублей. Всего договорённости были достигнуты с четырьмя стадионами. Помимо «Динамо», это «Юность», «Гайва» и «Прикамье». На последних двух площадках сообщили, что выход на их дорожки и так был бесплатным. А на «Юности» выход был бесплатным только в определённые часы - после 20:00.
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