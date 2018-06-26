Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В повестке дня - детский отдых

Пермь. Новости культуры →

Беговые дорожки - бесплатно для всех желающих

смотреть видео

 

бег

Беговые дорожки на четырех пермских стадионов объявлены бесплатными для всех желающих. Ранее, например, выход на дорожки стадиона «Динамо» стоил 50 рублей. Всего договорённости были достигнуты с четырьмя стадионами. Помимо «Динамо», это «Юность», «Гайва» и «Прикамье». На последних двух площадках сообщили, что выход на их дорожки и так был бесплатным. А на «Юности» выход был бесплатным только в определённые часы - после 20:00.

беговые дорожки

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 26.06.2018 в 14:27 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В повестке дня - детский отдых

Пермь. Вести Спорт 25.06.2018

Комплексное благоустройство - это эффективно

Станки и музыка: MusicAeterna выступил в цехе завода «Ремпутьмаш»

Пермяки поддержали проигравших футболистов аплодисментами

ЧП на Каме: без алкоголя не обошлось

Доступная среда - теперь и на пляже

В Перми встречали участников эстафеты «Бег мира»

Под Чусовым детский лагерь осаждает медведь

Матч Россия-Уругвай: В фан-зоне ожидается аншлаг


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В повестке дня - детский отдых

Пермь. Новости культуры →

Обратите внимание

в Перми

Пермь. Новости культуры

Обзор главных культурных событий региона.
26.06.2018 в 14:55

Метки: в Перми, Культура, Общество

Беговые дорожки - бесплатно для всех желающих

Договорённости достигнуты с четырьмя стадионами: «Динамо», «Юность», «Гайва», «Прикамье».
26.06.2018 в 14:27

Метки: в Перми, Спорт, Общество

В повестке дня - детский отдых

Организация летнего отдыха детей - один из пунктов повестки пленарного заседания Пермской городской думы.
26.06.2018 в 14:11

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Статистика - это интересно!

Принято считать, что статистика - вещь скучная, но работники Пермьстата из года в год доказывают, что это не так.
26.06.2018 в 13:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Пермь. Вести Спорт 25.06.2018

Обзор главных спортивных событий региона.
26.06.2018 в 12:39

Метки: в Перми, Спорт, Общество

В России

Пермяки поддержали проигравших футболистов аплодисментами

В Самаре прошел матч между командами России и Уругвая в рамках Чемпионата мира по футболу. Как болели пермяки?
26.06.2018 в 10:56

Метки: в Перми, Общество, Спорт, В мире, В России

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело

Следователи назвали вероятные причину крушения вертолета в 7 км от города Лангепаса.
25.06.2018 в 17:07

Метки: В России, Происшествия

Бег за мир во всем мире

По городам края сегодня бегут участники самой протяжённой факельной эстафеты в истории человечества — «Бег Мира - 2018».
25.06.2018 в 16:45

Метки: в Перми, В России, В мире, Спорт

Коми-пермяки провели обряд, который поможет российским футболистам

К предстоящей игре сборной России с командой Уругвая в селе Большая Коча провели специальный обряд.
22.06.2018 в 14:12

Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Спорт, В России, В мире

22 июня - День памяти и скорби

22 июня 1941 года без объявления войны войска фашистской Германии напали на Советский Союз.
22.06.2018 в 13:05

Метки: в Перми, В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Беговые дорожки - бесплатно для всех желающихБеговые дорожки - бесплатно для всех желающих

В повестке дня - детский отдыхВ повестке дня - детский отдых

Статистика - это интересно!Статистика - это интересно!

Пермь. Вести Спорт 25.06.2018Пермь. Вести Спорт 25.06.2018

Бабушки и дедушки с компьютером на «ты»Бабушки и дедушки с компьютером на «ты»

Комплексное благоустройство - это эффективноКомплексное благоустройство - это эффективно

Станки и музыка: MusicAeterna выступил в цехе завода «Ремпутьмаш»Станки и музыка: MusicAeterna выступил в цехе завода «Ремпутьмаш»

Пермяков ожидает жаркая неделяПермяков ожидает жаркая неделя

Пермяки поддержали проигравших футболистов аплодисментамиПермяки поддержали проигравших футболистов аплодисментами

С 1 июля автобусы с детьми будут ездить с «мигалками»С 1 июля автобусы с детьми будут ездить с «мигалками»

ЧП на Каме: без алкоголя не обошлосьЧП на Каме: без алкоголя не обошлось

Доступная среда - теперь и на пляжеДоступная среда - теперь и на пляже

В Перми встречали участников эстафеты «Бег мира»В Перми встречали участников эстафеты «Бег мира»

Под Чусовым детский лагерь осаждает медведьПод Чусовым детский лагерь осаждает медведь

Матч Россия-Уругвай: В фан-зоне ожидается аншлагМатч Россия-Уругвай: В фан-зоне ожидается аншлаг

Бывшая промзона стала площадкой Дягилевского фестиваляБывшая промзона стала площадкой Дягилевского фестиваля

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное делоПо факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело

Бег за мир во всем миреБег за мир во всем мире

Инвалиды-колясочники могут воспользоваться сопровождением бесплатноИнвалиды-колясочники могут воспользоваться сопровождением бесплатно

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

В Перми побывал легендарный борец Александр КарелинВ Перми побывал легендарный борец Александр Карелин

На Коммунальном мосту в Перми перекрыли еще один участокНа Коммунальном мосту в Перми перекрыли еще один участок

Грибы пошли!Грибы пошли!

В Перми мотоциклист сбил лосенкаВ Перми мотоциклист сбил лосенка

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную