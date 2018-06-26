В повестке дня - детский отдых
Организация летнего отдыха детей - один из пунктов повестки пленарного заседания Пермской городской думы. С начала лета пермских ребят принимают 25 загородных, 8 санаторно-оздоровительных лагерей и полторы сотни лагерей временного пребывания. За ходом заседания следила Мария Костарева.
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