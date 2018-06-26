Пермь. Вести Спорт 25.06.2018

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- В Перми состоялся главный турнир Прикамья по уличному баскетболу "Perm open 2018".

- В Прикамье может появиться женская молодежная команда по баскетболу. Заявила на открытии фестиваля олимпийская чемпионка Светлана Антипова. Три года, с 2006-го, в Перми уже существовала команда, выступавшая в Высшей Лиге Чемпионата России. Но в 2009 году из-за недостатка финансирования «Катюша» прекратила существование.

-Помогут полюбить спорт и научиться отжиматься. Региональный оператор всероссийского комплекса наградил победителей творческого конкурса «Я тренер ГТО».