Комплексное благоустройство - это эффективно

Эффективность нового подхода к благоустройству Перми обсуждали представители администрации и Думы. Серьезные проекты в этой сфере уже запущены. Есть даже первые доказательства успешности комплексного подхода. В чем он заключается?

Разглядеть очертания будущего фонтана на эспланаде можно уже сейчас. За 3 месяца сделано немало. Разработан котлован под чашу, произведена гидроизоляция и бетонирование. Технический запуск нового светомузыкального фонтана намечен на эту осень. Оборудовано в нем будет все по новейшему слову техники.

Алексей Тимофеев, инженер: "Водный экран, размером 18 на 6, будет водяная завеса, и на нее лазерами будет проектироваться картинки разные".

В фонтане будет 10 типов форсунок, которые будут выдавать струи разных видов. И мощная акустическая система. В следующем году здесь же на эспланаде появятся холмы с пешеходными аллеями и смотровая площадка.

В качестве еще одного примера комплексного подхода к благоустройству города - дорога на пересечении Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Ее реконструкцию закончат в этом году. Здесь появится 6 полос движения по 3 в каждом направлении с разделительной полосой. На пересечении с новым путепроводом ширина каждой части составит 12 метров.

Подходы к комплексному благоустройству и создание комфортной городской среды обсудили на выездном заседании представители администрации Перми и городские парламентарии. По их мнению, такой метод преображения города более эффективный.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "Мы выбираем такой способ везде, в подходе к любому проекту, который будет реализовываться в Перми. Это важно в связи с грядущим 300-летием Перми. За 5 лет мы должны сделать все, чтобы город изменился в лучшую сторону".

В ближайшие годы вместе с эспланадой планируют преобразить улицу Петропавловскую. Здесь отремонтируют дома, озеленят территорию. О других планах по развитию рассказал и глава Перми Дмитрий Самойлов.

Дмитрий Самойлов, глава г.Перми: "В этом же году мы начинаем реконструкцию улицы Революции до Сибирской, Карпинка. В этом году начинаем улицу Строителей. Мы системно движемся к комплексной реконструкции трамвайных путей".

В процессе преображения города могут принять участие и его жители. К примеру, проголосовав за варианты оформления пространства эспланады. Сделать это можно до конца месяца на сайте «Управляем вместе».