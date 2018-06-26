Станки и музыка: MusicAeterna выступил в цехе завода «Ремпутьмаш»

В Перми очередным успехом завершился знаменитый на весь мир Дягилевский фестиваль. В этом году в число концертных площадок включили, пожалуй, самую необычную площадку. Маэстро Курентзис наполнил звуками классической музыки цеха бывшего завода «Ремпутьмаш», где еще год назад слышно было только станки. Получился необычный концерт в месте, которое тоже станет особым.

Максимально удобная одежда и отказ от туфель на шпильках - о дресс-коде этого вечера упоминалось даже на билетах. Играл в этот раз фестивальный оркестр на производственной площадке.

Этот вечер маэстро Курентзис начал с сюрприза. Андреас Мустукис – композитор родом с Кипра. «If I die… she said» для струнного оркестра, двух скрипок соло и ударных - сыграть это произведение Теодора вдохновило неакадемическое пространство.

Симфонические концерты в индустриальном пространстве - сегодня обычная практика, - говорят музыканты. Такие площадки открывают возможности, которых нет в филармонии или оперном театре, ведь здесь между зрителем и исполнителем ни оркестровой ямы, ни театральных подмостков.

Иван Сладковский, музыкант оркестра MusicAeterna: "Можно услышать музыку по-другому, а каждый уже сам для себя решит, кому-то больше в театрах нравится, а кому-то в таких залах".

Цех №5 мотовозоремотного завода «Ремпутьмаш» (бывший завод им. Шпагина) – одно из самых старых строений на территории предприятия. Пространство площадью 2000 кв.м. начали перестраивать под концертную площадку два месяца назад. Постелили полы, поставили удобные кресла, а главное - привезли новейшее световое, звуковое и видеооборудование. Но кое-что от былого антуража все же оставили.

Для музыки Густава Малера аклассического композитора, тяготеющего в своем творчестве к борьбе противоположностей, пожалуй, трудно представить более подходящее место. И это станет первым шагом в развитии в Перми нового творческого пространства.

В конце 2017 года Правительство Пермского края выкупило территорию завода. К 300-летию Перми здесь планируется создать новый культурно-исторический центр.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы стали на шаг ближе к мечте. Мечта - превратить это пространство - долину реки Егошиха, завод им. Шпагина вместе с пространством Речного вокзала в новый культурный центр".

Главным событием это вечера стала 4-я симфония Малера в исполнении оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса.