← ЧП на Каме: без алкоголя не обошлось
Станки и музыка: MusicAeterna выступил в цехе завода «Ремпутьмаш» →
Пермяки поддержали проигравших футболистов аплодисментами
В Самаре прошел матч между командами России и Уругвая в рамках Чемпионата мира по футболу. Итоговый счет 0:3. Несмотря на проигрыш россиян, пермяки в фан-зоне поддерживали наших футболистов аплодисментами.
Надежды на победу нашим болельщикам не оставил Каванье. Россия проиграла. Тем не менее, болели позитивно. В Перми эмоциональные болельщики. Даже на 12-й минуте, когда «распечатали» ворота, скандировали: «Россия! Россия!». Черышев – автогол. Тем не менее, болельщики оставались все так же щедрыми на эмоции.
Болельщики:
- Мы сегодня здесь болеем за нашу страну. Футбольную великую державу. Посмотрим. Надеемся и верим!
Болельщики:
- Это раз в жизни можно сказать такое событие, чтобы всем собраться, провести время, поболеть за любимую команду, и зарядиться этой энергией.
Болельщики:
- Не теряем надежды. Болеем за наших!
Болельщик:
- Здесь очень эмоциональная атмосфера. Все так болеют.
Вот она – магия коллективной поддержки. Несмотря на проигрыш, болели очень позитивно. Скандировали «Россия!» до последних минут. Футболистов проводили аплодисментами. Болельщики знают, что сегодняшний исход игры – не трагедия. За выход в четвертьфинал россияне поборются с экс-чемпионами мира - сборной Испании.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
ЧП на Каме: без алкоголя не обошлось
Доступная среда - теперь и на пляже
В Перми встречали участников эстафеты «Бег мира»
Под Чусовым детский лагерь осаждает медведь
Матч Россия-Уругвай: В фан-зоне ожидается аншлаг
Бывшая промзона стала площадкой Дягилевского фестиваля
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело
Бег за мир во всем мире
Инвалиды-колясочники могут воспользоваться сопровождением бесплатно
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Добавить комментарий: