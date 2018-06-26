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Пермяки поддержали проигравших футболистов аплодисментами

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В Самаре прошел матч между командами России  и Уругвая в рамках Чемпионата мира по футболу. Итоговый счет 0:3. Несмотря на проигрыш россиян, пермяки в фан-зоне поддерживали наших футболистов  аплодисментами.

Надежды на победу нашим болельщикам не оставил Каванье.  Россия проиграла. Тем не менее, болели позитивно. В Перми эмоциональные болельщики. Даже на 12-й минуте, когда «распечатали» ворота, скандировали: «Россия! Россия!». Черышев – автогол. Тем не менее, болельщики оставались все так же щедрыми на эмоции.

Болельщики:

- Мы сегодня здесь болеем за нашу страну. Футбольную великую державу. Посмотрим. Надеемся и верим!

Болельщики:

- Это раз в жизни можно сказать такое событие, чтобы всем собраться, провести время, поболеть за любимую команду, и зарядиться этой энергией.

Болельщики:

- Не теряем надежды. Болеем за наших!

Болельщик:

- Здесь очень эмоциональная атмосфера. Все так болеют.

Вот она – магия коллективной поддержки. Несмотря на проигрыш, болели очень позитивно. Скандировали «Россия!» до последних минут. Футболистов проводили аплодисментами. Болельщики знают, что сегодняшний исход игры – не трагедия. За выход в четвертьфинал россияне поборются с экс-чемпионами мира - сборной Испании.

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество, Спорт, В мире, В России

Опубликовано: 26.06.2018 в 10:56 в рубрике - Вести Пермь

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