ЧП на Каме: без алкоголя не обошлось

В Пермской инспекции по маломерным судам раскрыли подробности трагического происшествия на Каме возле Речного вокзала. Эти кадры запечатлели момент, когда лишенная судоводителя лодка врезается в пирс. За несколько мгновений до этого два человека во время необдуманного маневра выпали за борт. Специальная чека, которая должна в таких случаях глушить двигатель, не была закреплена. Более того, оба мужчины находились в лодке без спасательных жилетов. Только один из них смог выплыть на берег, второй утонул. Инспекторы говорят, что не обошлось и без алкоголя.