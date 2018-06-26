ЧП на Каме: без алкоголя не обошлось
В Пермской инспекции по маломерным судам раскрыли подробности трагического происшествия на Каме возле Речного вокзала. Эти кадры запечатлели момент, когда лишенная судоводителя лодка врезается в пирс. За несколько мгновений до этого два человека во время необдуманного маневра выпали за борт. Специальная чека, которая должна в таких случаях глушить двигатель, не была закреплена. Более того, оба мужчины находились в лодке без спасательных жилетов. Только один из них смог выплыть на берег, второй утонул. Инспекторы говорят, что не обошлось и без алкоголя.
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